June winners in the Gadsden Bridge Club played at 11 a.m. every Monday and Friday at the Downtown Civic Center are listed below. Newcomers are welcome; partners are available. Contact club manager/director Eugene Mann at 256-779-6726.
6-7: Tied for 1st and 2nd in A: Millie Cartrett and Mary Ann Baird and Debbie Lankford and Jan King.
6-10: 1st in A: Manis Smith and David Kellogg; 2nd in A: Don Calvert and Jane Brittain.
6-14: 1st in A: Charles Killian and Janet Brown; 2nd in A: Nancy Mullinax and Gail Coker; 3rd in A and 1st in B: Dottie Fambrough and Jim Cheak; 2nd in B: Fred Lawrence and David Kellogg; 1st in C: Edna Whorton and Bud Utter.
6-17: 1st in A/B/C: Charles Killian and John Pyron; tied for 2nd and 3rd in A: Ken Baumann and Manis Smith and Nancy Mullinax and Gail Coker.
6-21: 1st in A: Fred Lawrence and David Kellogg; 2nd in A: Janet Brown and Joe Megill; tied for 3rd and 4th in A: Dottie Fambrough and Jim Cheak and Millie Cartrett and Mary Ann Baird; 1st in C: John Pyron and Charles Killian.
6-24: 1st in A: Mary Ann Baird and Millie Cartrett; 2nd in A: Joe MeGill and Janet Brown; 3rd in A: Don Calvert and Sonya Cantrell; 1st in B: John Pyron and Charles Killian; 2nd in B: Jane Brittain and Debbie Lankford.
6-28: 1st in A: Don Calvert and Gail Coker; 2nd in A: Janet Brown and Joe MeGill; 3rd in A: Debbie Lankford and Jan King; 4th in A: Millie Cartrett and Mary Ann Baird; tied for 1st and 2nd in B: Sonya Cantrell and Eugene Mann and John Pyron and Charles Killian.